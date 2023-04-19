BI: Путин показал США средний палец, приняв министра обороны Китая Ли Шанфу в Кремле

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Своей встречей с министром обороны Китая Ли Шанфу российский президент Владимир Путин показал средний палец США. Такую характеристику визиту китайского министра в Москву дало издание Business Insider. В публикации отмечено, что встреча такого рода стала серьёзным вызовом для США, которые ещё в 2018 году наложили санкции на Ли Шанфу за сделки с российским экспортёром оружия «Рособоронэкспортом».

Путин погружение Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеокадры встречи Путина и Ли Шанфу были показаны 16 апреля 2023 года. По оценке российского лидера, хорошее развитие отношений с Китаем идёт по всем направлениям — в экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли и по линии военных ведомств. В ответ министр обороны Китая признался, что решил свой первый зарубежный визит совершить именно в Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений РФ и КНР.

Комментируя кремлевский приём Ли Шанфу, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 17 апреля подчеркнул, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам и неконфронтации. По его словам, Китай готов сотрудничать с Россией для содействия отношениям всеобъемлющего сотрудничества в новую эпоху.

По мнению китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Суна Чжунпина, поездка Ли Шанфу в Россию приведёт к тому, что у двух стран в дальнейшем будет больше взаимовыгодных военных обменов, в том числе в области оборонных технологий и военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром обороны Китая генерал Ли Шанфу был утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года. Под американские санкции он попал за то, что, как считают в Вашингтоне, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В частности, Ли Шанфу нельзя пользоваться услугами американской финансовой системы и запрещён въезд в США.