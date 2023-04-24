Вашингтон, 24 апреля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. На Западе признали причастность киевских властей к убийству российского политолога Дарьи Дугиной. Об этом 24 апреля сообщила газета Washington Post.

Следственный комитет России Следователи на месте взрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина

Издание отмечает, что официальные представители США и Евросоюза дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что считают ответственными за преступление оперативников украинского правительства.

«После того, как Дарья Дугина… погибла из-за бомбы в автомобиле… западные чиновники заявили, что они ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве», ― указано в публикации.

Должностные лица расценивают теракт как провокационный и считают, что нападения за пределами Украины зашли слишком далеко. По мнению чиновников, это может повлечь за собой жесткую реакцию Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ России, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была Наталья Вовк. По данным хакерской группы RaHDit («Злые русские хакеры»), она служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вовк после совершения преступления сбежала в Эстонию. Ей помогал еще один житель Украины — Богдан Цыганенко, который обеспечивал женщину поддельными документами и автомобильными номерами.

Обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.