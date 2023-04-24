Москва, , 11:31 — REGNUM После обнаружения в туалете электрички в Москве тела младенца с множественными ранениями Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе столичного следственного ведомства.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дело расследует Лефортовский межрайонный следственный отдел.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как уточнили в СК, на теле новорождённого мальчика обнаружены ножевые ранения в области шеи. Кроме того, во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию.

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти нашли в Москве рано утром 24 апреля. Его обнаружили во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка. На теле ребёнка были множественные ранения.

Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность матери ребёнка.