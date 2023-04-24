Москва, 24 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Решения российского правительства и Центробанка позволили справиться с инфляцией, которая на данный момент составляет 3%, сообщил 24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«У нас правительство и ЦБ имеют всегда план действий на случай сложных ситуаций, и этот план сработал. Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть введенных санкций. Экономика просела, но не на 20%, а на 2,1%. Мы справились с инфляцией, которая в феврале–марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция — 3%», — сказал министр на просветительском марафоне российского общества «Знание. Первые», передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Министерства экономического развития, инфляция в 2023 году в России составит 5,3%.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что инфляция в России по итогам апреля 2023 года может составить менее 3%. Впервые за долгое время уровень инфляции в стране оказался ниже целевого ориентира Центробанка (4%), отмечал президент. Следует избегать как резкого ускорения, так и резкого замедления инфляции, потому что это может негативно сказаться на экономической активности в стране, планах бизнеса и доходах граждан, на уровне бюджетных доходов, добавил глава государства.

Заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин при этом предупреждал, что с мая 2023 года инфляция может возобновить рост. Центробанк пока не пересматривает годовой прогноз инфляции (5–7%).