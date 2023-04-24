Угледар, ДНР, 24 апреля, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Российские военные стали массово использовать «умные бомбы» для уничтожения укрепленных баз украинских военных в городе Угледаре (ДНР), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» (РВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

Отмечается, что киевская армия оборудует свои боевые позиции прямо в многоэтажных домах.

«В Угледаре «умные бомбы» начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы ВСУ», — сказано в сообщении.

Авторы канала уточнили, что на крышах домов украинские солдаты оборудуют наблюдательные пункты для корректировки ударов своих подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления под Угледаром, которая обернулась провалом их действий. Атаку, которую киевские военные пытались провести 17 апреля, пресекли российские военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» (ДНР), а также ударные вертолеты дальневосточной группировки.