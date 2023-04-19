«РВ»: украинские войска предприняли неудачную попытку контрнаступления под Угледаром

Угледар, ДНР, , 05:08 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления под Угледаром (ДНР), которая обернулась провалом, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Бой произошел 17 апреля. ВСУ отправили свой десант с бронированной техникой прорывать оборону российских войск на южнодонецком направлении. После артиллерийского обстрела они двинулись на позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Павловки и Никольского.

Атаку украинских сил встретили оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» (ДНР) и ударные вертолеты дальневосточной группировки. Российская авиация смогла поразить три танка, боевые машины пехоты и живую силу противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля под Угледаром спецназ ВС РФ отбил контратаку танков ВСУ, применив противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», а также артиллерийские установки и беспилотник-корректировщик. 17 апреля Telegram-канал «РВ» распространил информацию о том, Вооружённые силы России нанесли мощнейший удар по украинским позициям в Артёмовске (ДНР).