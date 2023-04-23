Москва, 23 апреля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что руководство ООН предпримет меры в связи с невыдачей США виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ООН.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Журналисты

«Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — заявили дипломаты.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона соблюла все требования и формальности при подготовке и подаче документов, и назвали ситуацию с визами пренебрежением США международным правом.

«Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — отметило постпредство.

Как сообщало ИА REGNUM, США так и не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН.

Более того, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали.