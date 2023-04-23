Москва, 23 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. США струсили и сделали глупость, не выдав визы российским журналистам, заявил 23 апреля глава МИД России Сергей Лавров. Его заявление опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

Министр назвал «безобразным поведением» ситуацию вокруг невыдачи виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк с делегацией России.

«Будьте уверены, не забудем, не простим», — сказал Лавров.

Кроме того, глава российской дипломатии добавил, что понимал, насколько США славятся подобными вещами, но был уверен, что всё будет иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти всё ещё не предоставили визы российским журналистам, которые должны сопровождать Сергея Лаврова во время его участия в мероприятиях Совбеза ООН. Он уточнил, что речь идет о нескольких членах делегации.

23 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российским журналистам, которые должны сопровождать главу российского МИДа на мероприятиях СБ ООН, так и не выдали американские визы. Она пояснила, что до вылета в Нью-Йорк остается 40 минут, а визы не выданы. Как заявила Захарова, посольство США в Москве ответило по этому поводу, что «работает» над ситуацией. Российский дипломат отметила, что в этом случае налицо манипулирование темой свободы слова и правами представителей СМИ.