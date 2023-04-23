Рим, 23 апреля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в опубликованном 23 апреля интервью итальянской газете La Stampa.

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Он отметил, что возможности для наступления ВСУ зависят от партнёров. Когда они предоставят оружие, тогда украинские военные и будут готовы наступать.

«Я бы хотел, чтобы союзники были более усердны [в вопросах поставок]», — заявил Данилов.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на оценки американской разведки в секретных документах, сообщила о недостатках «формирования сил и обеспечения» украинских военных. По данным WP, итогом контрнаступления ВСУ могут быть только «скромные территориальные приобретения».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом. По его словам, украинским войскам нужно больше артиллерии, боеприпасов, им также потребуются танки и истребители. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что у «киевской команды комедиантов» нет шансов на успешное контрнаступление.