ДНР, 23 апреля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Два квартала города Артёмовска в ДНР освободили от ВСУ российские военные в ходе спецоперации, сообщил 23 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Артемовск

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артёмовска», — заявил Конашенков.

Штурмовые отряды поддерживали воздушно-десантные войска на северной и южной окраинах Артёмовска. В интересах группировки штурмовиков авиация совершила шесть вылетов, артиллеристы выполнили 72 огневые задачи.

Накануне, 22 апреля, Минобороны сообщало также об освобождении двух кварталов в западной части Артёмовска. Издание Spiegel сообщило 23 апреля, что ВСУ понесло большие потери в районе города. Убитых и раненых «очень много».