ВС РФ уничтожили в районе Харькова цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж»

Харьков, Украина, , 13:31 — REGNUM Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили в районе Харькова цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж». Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цель уничтожена Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. В районе города Харькова поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», — сказал представитель Минобороны.

Также Конашенков сообщил, что в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению Конашенкова, 23 апреля российская авиация совершила шесть вылетов в Артёмовске для поддержки штурмующей город группировки ВС России. Штурмовыми отрядами за сутки были освобождены два квартала в западной части Артёмовска, при этом подразделения воздушно-десантных войск поддерживали действия штурмующих на северной и южной окраинах города.