Геническ, Херсонская область, 23 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Сообщения о якобы высадке украинских военных на левом берегу Днепра и создании там «плацдарма» противник распространяет, чтобы дезинформировать и деморализовать население. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает 23 апреля РИА Новости.

Эрик Романенко/ТАСС Владимир Сальдо

Он подчеркнул, что никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алёшек нет. Отсутствуют они и в других районах на левом берегу, в том числе на Кинбурнской косе.

«Наши военные полностью контролируют территорию», — сказал Сальдо.

По словам врио губернатора, сообщения украинских ресурсов о «плацдармах» — это проявление информационной войны. Он призвал российских журналистов и блогеров доверять лишь официальным источникам и перепроверять подобные сообщения.

Сальдо добавил, что в некоторых случаях украинские диверсанты успевают сфотографироваться после высадки на левом берегу. После этого их накрывает российская артиллерия или уничтожают войска.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума. ВС России освободили три четверти территории области, но правобережная часть, включая город Херсон, остаётся под контролем Киева. Киевский режим не признаёт легитимность голосования и продолжает обстреливать регион.

Президент Владимир Путин 18 апреля лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Он пояснил, что должен знать обстановку, и попросил военных проинформировать о текущей ситуации.