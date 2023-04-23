Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Врио губернатора Херсонщины Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Геническ, Херсонская область, 23 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Сообщения о якобы высадке украинских военных на левом берегу Днепра и создании там «плацдарма» противник распространяет, чтобы дезинформировать и деморализовать население. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает 23 апреля РИА Новости.
Он подчеркнул, что никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алёшек нет. Отсутствуют они и в других районах на левом берегу, в том числе на Кинбурнской косе.
«Наши военные полностью контролируют территорию», — сказал Сальдо.
По словам врио губернатора, сообщения украинских ресурсов о «плацдармах» — это проявление информационной войны. Он призвал российских журналистов и блогеров доверять лишь официальным источникам и перепроверять подобные сообщения.
Сальдо добавил, что в некоторых случаях украинские диверсанты успевают сфотографироваться после высадки на левом берегу. После этого их накрывает российская артиллерия или уничтожают войска.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума. ВС России освободили три четверти территории области, но правобережная часть, включая город Херсон, остаётся под контролем Киева. Киевский режим не признаёт легитимность голосования и продолжает обстреливать регион.
Президент Владимир Путин 18 апреля лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Он пояснил, что должен знать обстановку, и попросил военных проинформировать о текущей ситуации.