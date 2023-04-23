Москва, 23 апреля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск уничтожила возле населённых пунктов Молчаново и Крахмальное в Харьковской области армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 23 апреля рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как указал военный, слова которого приводит РИА Новости, армейская авиация группировки войск «Запад» на купянском направлении около Огурцово и Круглого уничтожила два взводных опорных пункта ВСУ и три укрытия личного состава украинских войск возле Ольшан.

«Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Молчаново и Крахмальное», — сказал он.

Якимкин отметил, что также российской авиации удалось сорвать две попытки ротации ВСУ на этом участке фронта, и добавил, что орудие «Мста-С» уничтожило самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка.

«Противник понёс потери в живой силе и технике», — заключил российский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские артиллерийские подразделения за сутки поразили свыше 150 целей ВСУ. Ещё порядка 30 артиллерийских позиций украинских военных было вскрыто и подавлено в результате контрбатарейной борьбы.