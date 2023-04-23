Берлин, 23 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ФРГ объяснило высылку российских дипломатов из страны необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на германской территории. Об этом 22 апреля сообщил телеканал n-tv со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство.

FELIPE TRUEBA/EPA/ТАСС Посольство России в Берлине

В МИД ФРГ подтвердили, что в течение последних нескольких недель немецкое правительство проводило переговоры с Москвой о сотрудниках в зарубежных дипломатических представительствах России в стране, и заявили, что это делалось якобы «для сокращения присутствия российской разведки в Германии».

«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан с этим», — заявили в министерстве.

22 апреля ИА REGNUM сообщало, что власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов.

В свою очередь, МИД России пообещал зеркально ответить на решение Берлина выслать российских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране. Позднее 22 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Германии.

Также в этом месяце антироссийскими шагами отличились и другие европейские дипломатические ведомства. Так, 13 апреля в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией».