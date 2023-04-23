Вашингтон, 23 апреля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не должен скрывать от общества информацию о состоянии своего здоровья в период предстоящей избирательной кампании, чтобы избраться на новый срок, пишет газета New York Times со ссылкой на результаты опроса американцев, проведенного компанией AP-NORC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В исследовании приняли участие 1230 человек. Опрос проводился с 13 по 17 апреля. Сторонники Демократической партии, с мнением которых ознакомились журналисты, выразили опасение по поводу того, что Байден слишком стар для нового срока: президенту США 80 лет.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных не хочет видеть следующим главой государства ни действующего американского лидера, ни его предшественника Дональда Трампа. Вместе с тем большая часть демократов все же собирается поддержать Байдена, если его выдвинут в качестве кандидата. Такая же ситуация наблюдается среди республиканцев, большинство из которых пообещало проголосовать за Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля конгрессмен-республиканец Скотт Десжарлаис призвал внести поправки в конституцию США, обязывающие кандидатов в президенты и вице-президенты страны проходить тест на умственные способности.

17 апреля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что во главе Соединённых Штатов должен стоять нормальный и здравомыслящий человек. При этом миллиардер признался, что на прошлых выборах президента отдал свой голос за Джо Байдена.