Санкт-Петербург, 22 апреля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с московским «Динамо», состоявшемся 22 апреля в Петербурге. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки ФК «Зенит»

Победу зенитовцам принесли голы, забитые Малкомом (45+3-я (пенальти) и 68-я минуты) и Андреем Мостовым (87). В команде «Динамо» один забитый гол принадлежит Даниилу Фомину (80).

В настоящее время в турнирной таблице «Зенит» занял первое место с 58 очками. У «Динамо» 39 очков, он на 5-й позиции.

Следующий матч команды «Зенит» во втором туре пройдёт 29 апреля, когда санкт-петербургская команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на поле соперников. Днём раньше московское «Динамо» примет воронежский «Факел».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 апреля, победой для подмосковных «Химок» завершился матч с «Торпедо» в игре 24-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2022/23.