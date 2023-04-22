Химки, Московская область, , 16:55 — REGNUM 22 апреля подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги сезон 2022/23 одержали уверенную победу над «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 4:2.

Игрок ФК «Химки» Резиуан Мирзов © Алексей Филиппов/РИА Новости

Забитыми мячами в составе «Химок» отметились Бутта Магомедов (34'), Резиуан Мирзов (59' пенальти), Владимир Хулулов (63' Резиуан Мирзов) и Неманья Главчич (67'). Голы «Торпедо» забили бразилец Андре (45+3' пенальти) и Илья Стефанович (52' Йорди Рейна).

Эта победа стала для «Химок» первой в 2023 году. В последний раз подмосковный клуб обыгрывал соперника 4 ноября 2022 года в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0). Сейчас «Химки» с четырьмя победами и 17 набранными очками занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Андрей Талалаев 11 апреля сменил на посту главного тренера «Химок» Спартака Гогниева, под руководством которого команда из 19 матчей выиграла лишь один, добившись ничьей в пяти играх.