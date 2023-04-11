Химки, Московская область, , 17:46 — REGNUM Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки» назначен Андрей Талалаев. Об этом 11 апреля сообщил генеральный директор клуба Николай Оленев.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Химки» подписали контракт с новым главным тренером Андреем Талалаевым», — приводит слова Оленева ТАСС.

Он отметил, что стороны подписали долгосрочный договор, рассчитанный на пять лет. Талалаев уже работал в «Химках» в 2019–2020 годах.

В настоящее время «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Талалаев покинул пост главного тренера московского «Торпедо». од его руководством команда, одержав лишь одну победу в 20 турах РПЛ, заняла последнее место в турнирной таблице.