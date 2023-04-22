Мелитополь, 22 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обратился 22 апреля к Следственному комитету с просьбой организовать проверки по фактам совершенных украинской стороной преступлений в области по статьям о геноциде и применении запрещенных методов войны.

РИА Новости Сотрудник СК РФ фиксирует повреждения, полученные в результате обстрела со стороны ВСУ в городе Пологи в Запорожской области

«Мы продолжаем фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан», — написал Балицкий в Telegram.

Врио губернатора привёл в пример артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Пологи 7 апреля. Тогда удары пришлись по зданию спортшколы, по Дому малютки, Дому культуры и поликлинике.

Кроме того, 17 апреля из ракетно-артиллерийских орудий РСЗО «Град» украинские военные нанесли около 7–10 ракетных ударов по Васильевке. В результате ранения получили пять местных жителей.

Балицкий также сообщил, что 22 апреля в 07:45 произошёл подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо на территории гражданского объекта.

С начала апреля, по словам врио губернатора, в регионе в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ погибла одна женщина, 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.