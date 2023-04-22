Берлин, , 15:01 — REGNUM В Германии планируют в ближайшее время открыть терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой «Северных поток» — газопроводов, повреждённых в результате теракта в сентябре 2022 года. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В прошедший четверг официальные лица Германии обсудили с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком план строительства и организации работы Балтийского СПГ-терминала.

«Трубопровод будет подключён к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине с весны 2024 года», — приводит Bloomberg слова Хабека.

Также в ходе прошедшей встречи министр экономики Германии заявил, что правительство ФРГ выкупило принадлежащие газопроводу «Северный поток — 2» простаивающие трубы, необходимые для строительства терминала у острова Рюген в Балтийском море.

Ранее энергетическое агентство Дании порекомендовало снять действующие в настоящее время ограничения на хождение судов в районе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным датского агентства, в указанном районе больше нет угроз для прохождения судов.