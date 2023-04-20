В Дании рекомендовали снять ограничения на судоходство в районе диверсии на «Северных потоках»

Копенгаген, , 14:55 — REGNUM Энергетическое агентство Дании рекомендовало снять имеющиеся в настоящее время ограничения на хождения судов в районе подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Оно написало об этом 20 апреля на странице в Twitter.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Датское энергетическое агентство сегодня рекомендовало Морскому управлению Дании снять существующие зоны запрета судоходства вокруг точек утечки на трубопроводах Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море», — говорится в заявлении.

В агентстве считают, что в указанном районе больше нет угроз для прохождения судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков».

5 апреля Херш заявил, что в западных СМИ после публикации им результатов его собственного расследования появляется всё больше недостоверных данных и что целью всех этих материалов является отвод подозрений от властей США.

12 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что энергичное отрицание США итогов расследования журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках» фактически является подтверждением причастности к организации диверсии.