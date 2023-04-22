Президент Финляндии Ниинистё выступил против закрытия российского консульства на Аландских островах

Хельсинки, , 13:02 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах, сообщил телеканал Yle.

Саули Ниинистё © Ninni Andersson/Government Offic/Global Look Press

«Роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика», — сказал Ниинистё.

Глава финского государства отметил, что спецслужбы следят за работой российского диппредставительства. Ниинистё предупредил, что в случае чего Финляндия отреагирует.

«Если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатических норм», — пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте гражданских инициатив Финляндии в день присоединения страны к НАТО, 4 апреля, начался сбор подписей под петицией с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах». Для рассмотрения документа в парламенте петиция должна собрать 50 тысяч подписей.

В свою очередь МИД России ожидает, что Финляндия сдержит обязательства по работе консульства России на Аландах. В российском ведомстве назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию диппредставительства.

Кроме того, в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после присоединения к НАТО. Некоторые исследователи полагают, что соглашение больше не имеет смысла, тогда как другие считают, что демилитаризация Аландских островов должна сохраняться. Военные эксперты при этом подчёркнули, что острова важны для НАТО как плацдарм для контроля над Балтийским морем.

Экс-командующий силами обороны, депутат финского парламента генерал Ярмо Линдберг заявил, что членство в НАТО позволяет усомниться в мирном статусе островов. Аналогичной точки зрения придерживается и бывший начальник разведки финских ВС, депутат парламента от партии «Национальная коалиция» Пекка Товери. Он утверждает, что острова должны быть ремилитаризированы.