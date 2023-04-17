Ilta-Sanomat: Финляндия намерена отменить демилитаризованный статус Аландских островов

Хельсинки, , 15:56 — REGNUM В Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после присоединения к Североатлантическому альянсу, сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

Аландские острова. Снимок из космоса (сс) NASA Earth Observatory

Некоторые исследователи полагают, что данное соглашение больше не имеет смысла, тогда как другие считают, что демилитаризация Аландских островов должна сохраняться. Военные политологи при этом подчёркивают, что острова важны для НАТО как плацдарм для контроля над Балтийским морем.

Экс-командующий силами обороны, депутат финского парламента генерал Ярмо Линдберг заявил, что членство в НАТО позволяет усомниться в мирном статусе островов. Аналогичной точки зрения придерживается и бывший начальник разведки финских ВС, депутат парламента от партии «Национальная коалиция» Пекка Товери. Он утверждает, что острова должны быть ремилитаризированы. Тем временем власти Аландских островов, напротив, хотят сохранить демилитаризованный статус.

Аландские острова сохраняют статус автономной и демилитаризованной провинции Финляндии с 1856 года. На сайте гражданских инициатив Финляндии в апреле начался сбор подписей о закрытии российского консульства на Аландских островах из-за присоединения страны к НАТО.

Как сообщало 15 апреля ИА REGNUM, в России надеются, что Финляндия продолжит соблюдать международно-правовые обязательства по статусу Аландских островов. В МИД России назвали показательным тот факт, что сами жители Аландских островов не поддерживают инициативу по закрытию дипломатического представительства. Российское посольство в Финляндии расценило попытки закрыть консульство как стремление подорвать основы международно-правового режима островов.

Петиция с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах» появилась на официальном ресурсе министерства юстиции, доступ к которому открыт каждому совершеннолетнему гражданину Финляндии, 4 апреля, в день присоединения Финляндии к НАТО. В Финляндии начали сбор подписей за закрытие российского консульского отдела. Для рассмотрения документа в парламенте петиция должна собрать 50 тысяч подписей.