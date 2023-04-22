NDP: руководство Польши готовится к участию в конфликте на Украине и ищет пушечное мясо

Варшава, , 11:57 — REGNUM Агитация проводится среди польского населения, которому предлагается вступить в так называемый Литовско-польско-украинский корпус, сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, кампанию польские власти проводят масштабную, поскольку желающих «участвовать в чужой войне» мало. В итоге принимают почти всех.

Проводится массовая отправка SMS-сообщений и электронных писем. Людей приглашают отправиться добровольцами в Люблин, где находится штаб этого подразделения в составе международного корпуса польского минобороны.

Также на улицах польских городов появились рекламные баннеры, а в интернете — пропагандистские видеоролики.

Поляков зачастую эта агитация раздражает и возмущает, отмечает издание. Они видят в происходящем подготовку к участию в вооружённом конфликте на стороне ВСУ.

Заявление известного в Польше активиста Мариуша Гесека цитирует ИноСМИ: «Ищут желающих пойти на пушечное мясо. Минобороны рассылает эсэмэсы, вчера после 23 часов жена получила их аж девять штук». По данным издания, пропагандистская кампания в Польше только началась и будет расширяться.

19 марта польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польша может вступить в военный конфликт с Россией на стороне ВСУ.

Издание «Русская весна» 22 апреля опубликовало материал о том, что Польша и Украина стали участниками плана США по созданию «Речи Посполитой 2.0.» — буферной зоны на границе с Россией.