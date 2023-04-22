Москва, 22 апреля, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Мир отвлекают новостями о контрнаступлении ВСУ от опасного проекта США с участием Польши, сообщает 22 апреля «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Под покровительством США идёт создание очередной «Речи Посполитой» от моря до моря. По мнению авторов материала, власти Польши, Литвы и Украины решили поиграть в творцов истории.

США хотят превратить Польшу в «Речь Посполитую 2.0.» — контролируемое пространство от Балтийского до Чёрного моря. Это «государство» станет для Запада буферной зоной и позволит США одновременно сдерживать товарооборот России и Китая с Европой.

Авторы материала утверждают, что уже формируется так называемая конфедерация Польши и Украины. Но это образование переходное, поскольку к нему скоро присоединится Литва. От неё никуда не деться, поскольку республика больше всех показала американцам готовность выполнять любые приказы, пусть и в ущерб собственным интересам.

Союз «бедных и обиженных» получится крепким и надёжным, резюмировали авторы материала. Он будет держаться, пока Вашингтон будет им управлять и подбрасывать объедки со своего стола.

21 апреля польское издание Rzeczpospolita выразило мнение, согласно которому Польша стала уже двунациональной, ведь республика пополняется большим количеством беженцев с Украины. Украинское население Польши достигло восьми процентов.

Речь Посполитая существовала в XVI–XVIII веках преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Территорию Речи Посполитой в XVIII веке разделили между собой Российская империя, Пруссия и Австрия.