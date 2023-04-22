Москва, 22 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Москве арестовали бывшего сотрудника оружейного завода, его обвиняют в госизмене, сообщил 22 апреля корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Со слов источника, ФСБ России предъявила обвинение замначальника испытательной лаборатории столичного предприятия «Промтехнология» Дмитрию Киче. В Лефортовском суде Москвы подтвердили арест руководителя завода и продление на два месяца в отношении обвиняемого Кичи меры пресечения в виде ареста.

Обвиняемого в госизмене отправили в СИЗО «Лефортово». Киче грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже представитель завода «Промтехнология», который выпускает охотничьи и спортивные винтовки, заявил, что арестованный за госизмену Дмитрий Кичи не работает в компании уже два года и не имеет никакого отношения к ней. Уточняется, что обвиняемый уволился из компании по собственному желанию в 2021 году.