Симферополь, 22 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В небе над Крымом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), никто не пострадал. Об этом 22 апреля сообщил глава региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», — написал он в сообщении.

Глава республики призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Дёмин заявил, что применяемые в зоне специальной военной операции комплексы ПВО демонстрируют показатели, превосходящие характеристики, которые заявлены производителями. Он уточнил, что речь идёт о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, «Бук-М3» и С-300В4», а также о самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С».