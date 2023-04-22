Москва, 22 апреля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Посол Китайской Народной Республики во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию в вопросе украинского конфликта противоречат политике Китая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Китайская дипломатия никогда не станет выступать за оказание давления на какую-либо страну», — заявил глава дипмиссии, подчеркнув, что китайская сторона выступает против подобных политических методов.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, комментируя заявления главы минфина США Джанет Йеллен об отношениях России и КНР, заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в беседе с журналистами утверждал, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в ходе переговоров 19 апреля настаивал на введении Белградом санкций в отношении Российской Федерации. По словам Вучича, глава шведской дипломатии призвал согласовать внешнюю политику Сербии со странами Евросоюза.