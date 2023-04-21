Захарова предложила запомнить слова главы Минобороны ФРГ: «Ограниченные удары — приемлемая тактика»

Москва, , 20:09 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который назвал ограниченные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России приемлемой тактикой.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте», — сыронизировала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Минобороны Германии так до сих пор и не узнало, кто совершил теракт в отношении «Северных потоков».

«Может, это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта?», — задалась вопросом дипломат и добавила, что, возможно, «старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары Вооружённых сил Украины по территории России. Он заявил, что «пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениями, придётся с этим смириться». Вместе с тем, рассуждая о вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов Киеву, Писториус назвал недопустимыми поставки запрещённых во всём мире типов бомб.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 апреля предложил министру обороны Германии быть готовым к российскому параду в Берлине. Зампред пояснил, что «тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине». По словам российского политика, глава минобороны наверняка завидует славе военачальников Третьего рейха.

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Германия не чувствует для себя опасности и поэтому идёт по пути эскалации украинского конфликта, всё сильнее втягиваясь в него. По его мнению, атаки ВСУ по территории России не прекратятся — к этому надо быть готовыми.

При этом член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв счёл высказывания министра обороны Германии «болтологией», главная цель которой — показать, что немецкая помощь ВСУ не напрасна.