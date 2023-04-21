Киев, 21 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Украина обменяла одного священника Украинской православной церкви (УПЦ) на 28 военнослужащих. Об этом 21 апреля в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Всего, по словам руководителя спецслужбы, Киев передал по обмену двоих клириков УПЦ. Россия эту информацию не подтверждала.

Малюк также сообщил о том, что в отношении 61 священнослужителя УПЦ возбуждены уголовные производства.

«В общей сложности суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков», ― уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС России их доставили в Москву на лечение.

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом прошёл 16 апреля на Пасху. На Украину вернулись более 100 человек. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в результате обмена, проходившего в несколько этапов, вернулись 130 человек, ранее пленённые на артёмовском, соледарском, херсонском и запорожском направлениях. Среди освобождённых ― пограничники, представители Нацгвардии, моряки и сотрудники Государственной спецслужбы транспорта.

Российская сторона об обмене, приуроченном к Пасхе, пока не сообщала.

В январе президент Украины Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви. Впоследствии их могут депортировать из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Зеленского, принятое в православное Рождество, сатанизмом.