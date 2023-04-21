В СБУ заявили об обмене священника УПЦ на 28 украинских солдат
Глава СБУ Малюк сообщил об обмене священников УПЦ на украинских военных
Киев, 21 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Украина обменяла одного священника Украинской православной церкви (УПЦ) на 28 военнослужащих. Об этом 21 апреля в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
Всего, по словам руководителя спецслужбы, Киев передал по обмену двоих клириков УПЦ. Россия эту информацию не подтверждала.
Малюк также сообщил о том, что в отношении 61 священнослужителя УПЦ возбуждены уголовные производства.
«В общей сложности суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков», ― уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС России их доставили в Москву на лечение.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом прошёл 16 апреля на Пасху. На Украину вернулись более 100 человек. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в результате обмена, проходившего в несколько этапов, вернулись 130 человек, ранее пленённые на артёмовском, соледарском, херсонском и запорожском направлениях. Среди освобождённых ― пограничники, представители Нацгвардии, моряки и сотрудники Государственной спецслужбы транспорта.
Российская сторона об обмене, приуроченном к Пасхе, пока не сообщала.
В январе президент Украины Владимир Зеленский аннулировал гражданство у 13 священников Украинской православной церкви. Впоследствии их могут депортировать из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Зеленского, принятое в православное Рождество, сатанизмом.