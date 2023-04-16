Глава офиса Зеленского Ермак: на Украину вернулись 130 человек в ходе пасхального обмена

Киев, , 11:16 — REGNUM На Украину в результате пасхального обмена пленными возвращаются более 100 человек. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате обмена, проходившего в несколько этапов, вернулись 130 человек, ранее пленённые на артёмовском, соледарском, херсонском и запорожском направлениях.

По словам Ермака, среди включённых в обмен — пограничники, представители Нацгвардии, моряки и сотрудники Государственной спецслужбы транспорта.

«Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их», — написал глава офиса украинского президента.

Российская сторона об обмене, приуроченном к Пасхе, пока не сообщала.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. По данным СМИ, большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром. Некоторые сдались добровольно.

Между тем 10 апреля с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.