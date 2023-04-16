На Украине сообщили о возвращении 130 пленных
Киев, 16 апреля 2023, 11:16 — REGNUM На Украину в результате пасхального обмена пленными возвращаются более 100 человек. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В результате обмена, проходившего в несколько этапов, вернулись 130 человек, ранее пленённые на артёмовском, соледарском, херсонском и запорожском направлениях.
По словам Ермака, среди включённых в обмен — пограничники, представители Нацгвардии, моряки и сотрудники Государственной спецслужбы транспорта.
«Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их», — написал глава офиса украинского президента.
Российская сторона об обмене, приуроченном к Пасхе, пока не сообщала.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за две недели взяли в плен около 80 бойцов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. По данным СМИ, большую часть бойцов Вооружённых сил Украины взяли под Авдеевкой и Угледаром. Некоторые сдались добровольно.
Между тем 10 апреля с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.