Вашингтон, 21 апреля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Американские танки Abrams для обучения личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут доставлены в Германию в следующие несколько недель. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк M1 Abrams

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину ещё большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель», — привело его слова агентство AP.

Речь, в частности идёт о 31 танке и обучении около 250 украинских военных. Курс подготовки займёт около десяти недель.

Остин также добавил, что запад передал Киеву более 230 танков и 1,5 тыс. других бронемашин для оснащения девяти новых бронетанковых бригад ВСУ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк M1 Abrams

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны США намерено передать Украине 31 танк Abrams, поставка должна произойти до конца года. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в 2,6 млрд долларов. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.