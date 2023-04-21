Москва, 21 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса про военные операции Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Зампред отметил, что Писториус, не особо задумываясь, сказал что-то о военных действиях на территории России. По словам российского политика, глава минобороны наверняка завидует славе военачальников Третьего рейха.

«Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине», — написал Медведев в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары Вооружённых сил Украины по территории России. Он заявил, что «пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениями, придётся с этим смириться». Вместе с тем, рассуждая о вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов Киеву, Писториус назвал недопустимыми поставки запрещённых во всём мире типов бомб.

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Германия не чувствует для себя опасности и поэтому идёт по пути эскалации украинского конфликта, всё сильнее втягиваясь в него. По его мнению, атаки ВСУ по территории России не прекратятся — к этому надо быть готовыми и продолжать уничтожение военной инфраструктуры на Украине и просто личного состава противника. Рожин уточнил, что очевидно, что атаки ВСУ на Крым или по Белгородской области полностью согласованы с США и НАТО.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв счёл высказывания министра обороны Германии «болтологией», главная цель которой — показать, что немецкая помощь ВСУ не напрасна. По его словам, высказывания министра обороны ФРГ — это просто политические заявления. Гурулёв добавил, что ВСУ стремятся наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Хорошо известно, сколько их беспилотников упало, не долетев до цели.