Москва, 5 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин позвонит пережившему покушение губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об этом 5 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«Собственно, насколько мы знаем, сейчас он [глава Мурманской области] уже был прооперирован, и, как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля Песков заявил, что покушение на Чибиса нужно расследовать в самые короткие сроки. Представитель Кремля также пожелал главе Мурманской области скорейшего выздоровления.

Ранее в этот же день пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала, что Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе. По её словам, пока перевод губернатора в другие медучреждения не планируется.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля по окончании его встречи с жителями Апатитов в городском ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. По информации пресс-службы Чибиса, угрозы для жизни главы региона нет.

Раненому главе области в медучреждении провели операцию, которая, по словам главного врача больницы Юрия Ширяева, прошла успешно. Придя в себя, Чибис поблагодарил врачей.

Следственный комитет 5 апреля возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения, а также опубликовал видео с места преступления. Оперативники также засняли оружие нападавшего — нож.