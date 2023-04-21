Вашингтон, 21 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина должна стать членом НАТО, сообщил 21 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где сегодня проходит встреча контактной группы по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Столтенберг заверил: «Будущее Украины — в семье альянса». И это при том, что ещё накануне вечером, 20 апреля, министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заверял, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не рассматривается из-за продолжающегося на территории страны конфликта. «Дверь в НАТО приоткрыта, но сейчас не время», — пояснил Писториус.

Контактная группа по Украине — международная коалиция, участниками которой стали более 50 стран. В группе работают представители всех стран блока НАТО, а также государств ЕС и союзники из Африки и Азии.

Министр обороны США Ллойд Остин уже обнародовал сумму военной помощи Украине со стороны НАТО с начала конфликта — 55 млрд долларов. По его словам, многие страны специально наращивают производство для отправки Украине необходимой «помощи». Так, Эстония и Латвия предоставили в виде помощи Украине более 1% собственного ВВП. Помимо этого, по данным Остина, США дополнительно обучили и снабдили снаряжением еще девять украинских бригад.

Вступления Украины в состав НАТО не позволит и не допустит Россия, 21 апреля заявил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»). По его мнению, заявление Столтенберга лишь способствует эскалации военных действий. Заявление генсека НАТО по поводу стремления Украины стать членом Североатлантического альянса указывает на дальнейшую эскалацию украинского конфликта, подтвердил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он предположил, что такая позиция Североатлантического альянса может привести к обострению украинского конфликта с вступлением в него Польши или Литвы.

Спецоперация не позволит Украине вступить в НАТО, сообщил 20 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.