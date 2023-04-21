Советник Пушилина Гагин: силы ВС России взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске

Артемовск, , 11:20 — REGNUM Российские штурмовики взяли в котёл группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин — его слова цитирует ТАСС. Отмечается, что «крышка» котла захлопнулась на дороге Артёмовск — Часов Яр. Именно по этому пути шло снабжение находящихся в городе ВСУ. По оценке Гагина, взятие под контроль нескольких сотен метров дороги в Артёмовске перерезало пути для украинских бойцов.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российские штурмовые подразделения перерезали «дорогу жизни» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске, подтверждает 20 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на анализ ситуации украинских военных аналитиков. Из него следует, что для украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация в городе. Украинских солдат отправили на передовую, дав всего полчаса на сборы, информирует Telegram-канал «Форпост». При этом военных не снабдили продуктами питания и тяжёлым вооружением, заявили представители одной из рот 129-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Битва за взятие под контроль Артёмовска длится уже больше месяца, но украинское руководство не дает приказа на отступление. Суточные потери украинской армии на донецком направлении, по данным Минобороны РФ на 20 апреля, составили до 470 военнослужащих и наёмников. Газета Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки известила, что США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артёмовске и предлагали оставить город.

По прогнозу военных, ВСУ, возможно, окажутся под угрозой окружения, «если не отступят в течение следующего месяца». Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 90% Артёмовска, вопрос о взятии города должен быть решён в течение ближайшего времени.