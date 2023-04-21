Донецк, 21 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в рамках СВО группу украинских боевиков в районе Водяного (ДНР), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Отмечается, что позиции российских военных в районе Водяного пыталась атаковать бронегруппа ВСУ, однако нарвалась «на тёплый приём», попыталась бежать, но была разбита.

Канал опубликовал видео взрыва одной из бронемашин. Авторы задают вопрос, неужели это и есть контранступление ВСУ, о котором объявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

19 апреля Маляр заявила, что ВСУ начали на артёмовском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях контрнаступление. В Верховной раде заявили, что контрнаступление станет сюрпризом как для России, так и для жителей Украины.

В Германии усомнились в успехе контрнаступления, о котором очень много говорилось, в результате эффект неожиданности не удался. В Запорожской области заявляют, что готовы отразить попытки ВСУ наступать, в Донбассе в районе Артёмовска ВСУ терпят поражение.