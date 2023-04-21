Москва, 21 апреля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Поздравительную телеграмму главы государства 21 апреля опубликовали на сайте Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравительном послании.

Президент с удовлетворением отметил, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к своим многовековым историческим, религиозным и культурным традициям, приобщая к ним молодое поколение. При этом жизнь мусульманской уммы «наполнена добрыми делами и начинаниями», она активно развивает взаимодействие с государственными и общественными организациями и при этом уделяет неустанное внимание образовательным, просветительским и благотворительным инициативам.

Также Путин указал, что в ходе проведения спецоперации бойцы-мусульмане вместе со своими товарищами защищают Россию и во время боевых действий проявляют отвагу и взаимовыручку.

«И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения», — добавил он и пожелал мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.

Праздник Ураза-байрам означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Во время его празднования важной традицией считается милостыня для нуждающихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что в исламском мире с пониманием и поддержкой отнесутся к новой концепции внешней политики России, включая ту её часть, которая посвящена отношениям с исламским миром. По мнению муфтия, в исламском мире с недоверием относятся к политике западных стран, так как видят, что они постоянно пытаются провоцировать конфликты и плести интриги.