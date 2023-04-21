Белгород, 21 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва в Белгороде достигло трёх человек. Об этом в пятницу, 21 апреля, в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-34

«Одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших», — говорится в распространённом сообщении.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали две женщины, одна из которых с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу № 2. Другая, отделавшаяся ссадинами, отказалась от госпитализации.

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Согласно данным Министерства обороны России, причиной взрыва в Белгороде 20 апреля стал нештатный сход авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Отмечается, что по факту инцидента начато расследование.