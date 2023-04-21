Белгород, , 09:17 — REGNUM Взрыв в Белгороде Белгородской области 20 апреля связан с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны России.

«20 апреля 2023 года около 22:15 по московскому времени при выполнение полёта самолёта Су-34 ВКС над городом Белгород произошёл нештатных сход авиационного боеприпаса», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента повреждены жилые строения, жертв удалось избежать. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва в Белгороде образовалась воронка радиусом 20 метров. По словам главы региона, одну из двух пострадавших женщин с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести доставили в городскую больницу №2.