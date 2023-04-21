Депутат Госдумы Ивлев заявил, что Россия не позволит и не допустит вступления Украины в НАТО

Симферополь, , 08:49 — REGNUM Вступления Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) не позволит и не допустит Россия. Об этом 21 апреля заявил депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия»).

Леонид Ивлев © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

«Для России вступление Украины в НАТО — это появление источника постоянной военной опасности. Россия не может такого позволить и не допустит», — цитирует его слова РИА Новости.

Ивлев уточнил, что сделанные накануне заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина якобы в конце концов войдёт в состав альянса, подтверждают, что военно-политический блок участвует в конфликте на украинской территории.

Также депутат пояснил, что альянс поставляет Киеву оружие и военную технику, обучает военнослужащих, а такое заявление Столтенберга способствует эскалации военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев заявил, что общая поддержка Украины со стороны членов альянса уже превысила 150 миллиардов евро. НАТО увеличивает поставки самолётов, танков и бронетехники ВСУ. Он также добавил, что Украина якобы в конце концов войдёт в блок.