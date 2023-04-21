Белгород, 21 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Вечером 20 апреля в Белгороде в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Место, где образовалась воронка после взрыва

«На перекрёстке одной из центральный улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остеклений в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате ЧП пострадали две женщины. Одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу №2.

Также в доме по улице Шаландина в результате обхода выявили разрушения в четырёх квартирах, а их жителям предложили временно разместиться в гостинице.

«Создан информационный штаб, он собирает данные о повреждениях в городе… Причина произошедшего выясняется», — добавил Гладков.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что с начала проведения специальной военной операции в регионе в результате агрессии Вооружённых сил Украины погибли 30 человек, 123 получили ранения различной степени тяжести.