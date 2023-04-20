Число погибших с начала СВО в Белгородской области из-за атак ВСУ достигло 30

Белгород, , 16:45 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции в Белгородской области в результате атак украинских военных погибли 30 человек. Об этом 20 апреля в ходе отчёт перед депутатами областной думы сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трансляция велась в Telegram-канале главы региона.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно статистике, число погибших составляет 30, раненых ― 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным доклада Министерства иностранных дел России о ситуации с правами человека на Украине, за время проведения специальной военной операции жертвами артиллерийских ударов со стороны Киева стали более 4,6 тысячи мирных жителей Донбасса, включая почти 200 детей.

Кроме того, с февраля 2022 года на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей. Также зарегистрировано около 100 случаев подрыва гражданских лиц на запрещённых противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток».

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