Горловка, ДНР, 21 апреля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратило покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Нападение готовилось Службой безопасности Украины, сообщил журналистам сам глава города.

Ольга Трапезникова Иван Приходько

Приходько похвалил российских силовиков за их профессионализм.

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — заявил мэр в беседе с РИА Новости.

Глава города отметил, что организаторы покушения собирались применить такое количество взрывчатого вещества, из-за которого пострадали как его помощники, так и жильцы дома, расположенного рядом. В управлении ФСБ рассказали, что СБУ выбрали исполнителем покушения Артёма Пызина.

Украинские спецслужбы ранее завербовали его для сбора информации о дислокации и перемещении российских войск в районе Горловки и Енакиево. В ФСБ также добавили, что в настоящее время ведется розыск всех лиц, причастных к попытке покушения на Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Иван Приходько пострадал в результате обстрела украинскими военными гостиницы в Донецке. Мэр Горловки получил контузию и оказался в больнице.