Париж, 21 апреля, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Французская газета Le Figaro выпустила публикацию о визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, который провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер призвал главу альянса поскорее пригласить Киев в этот военный блок. Читатели издания прокомментировали требования политика и предположили, что он может бежать с территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Похоже, он не в восторге от этого. Они готовят вертолеты для эвакуации?» — написал один из комментаторов.

Другой читатель перечислил несколько стран, куда способен направиться президент Украины.

«Любопытно, куда он побежит: в Лондон, Израиль или в форт Брегансон (резиденция главы Франции. — прим. ИА REGNUM)?» — поинтересовался комментатор.

Еще один пользователь сайта Le Figaro указал на угрозу, которая таится в требованиях Киева к НАТО.

«Очевидно, что США стремятся к третьей мировой войне, в которую хотят втянуть и Европу», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бегство украинского президента и его команды будет единственной возможностью спастись, поскольку Украина вскоре перестанет существовать как государство.