Москва, 20 апреля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске обречен, есть те, кто пытается бежать из города или сдаться в плен. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Цитата из видео с канала: Крым 24 Новости Крыма и Севастополя Ян Гагин.

По его словам, ВСУ несут колоссальные потери. Противника вытесняют на запад города, куда практически нет подвоза боеприпасов, а дороги простреливаются российской артиллерией.

«Украинский гарнизон практически обречен», — сказал Гагин.

Он отметил, что около 90% территории города находится под контролем российских военных. При этом системного отступления ВСУ из города пока не наблюдается.

Гагин при этом подчеркнул, что ВСУ, отступая, намеренно разрушают инфраструктуру, и оценить степень разрушения можно будет только после освобождения Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что сейчас в западных кварталах Артёмовска продолжаются бои, российские силы продолжают продвижение в городе. Пушилин уточнил, что продвижение российских войск продолжается как в дневное, так в ночное время.

ВСУ отступили из посёлка Спорное, который является стратегически важным узлом украинской обороны между Артёмовском и Северском, 19 апреля. Также на окраинах населённого пункта со зданий были сняты украинские флаги.