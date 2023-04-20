Москва, 20 апреля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство сербскому политику, экс-советнику МИД республики Владимиру Кршлянину. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кадр из видео Владимир Кршлянин

«Принять в гражданство России следующих лиц: <…> Кршлянин Владимир, родившийся 3 февраля 1960 года в Сербии», — говорится в указе.

Кроме того, Путин дал российское гражданство уроженцу Одессы, 90-летнему писателю и журналисту Гарри Каролинскому и его жене, живущим в США. Согласно указу президента, российское гражданство 20 апреля получили 47 человек. При этом президент удовлетворил заявления от семи лиц о выходе из гражданства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля форвард хоккейного клуба из Астаны «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России, чтобы иметь возможность выступать за сборную Казахстана. Отмечается, что 26-летний игрок имел два гражданства: России и Казахстана, что выяснилось после обращения болельщиков национальной сборной республики в МВД страны и что запрещено местным законодательством.