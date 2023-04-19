Астана, 19 апреля 2023, 10:40 — REGNUM Форвард хоккейного клуба из Астаны «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России, чтобы иметь возможность выступать за сборную Казахстана. Об этом 18 апреля сообщил портал Sportbox.

Дмитрий Гурков
Дмитрий Гурков
© barys_official/Global Look Press

Отмечается, что 26-летний игрок имел два гражданства: России и Казахстана, что выяснилось после обращения болельщиков национальной сборной республики в МВД страны и что запрещено местным законодательством.

Также указывается, что кроме Гуркова двойное гражданство оказалось ещё у трёх хоккеистов сборной Казахстана, которых вынудили либо отказаться от гражданства России и принять участие в чемпионате мира, либо отказаться от казахстанского паспорта и не играть за сборную республики.

Гурков — воспитанник московского «Динамо». В составе «Барыса» играет с 2015 года, в составе сборной Казахстана выступал в 2018, 2021 и 2022 годах. В этом году чемпионат мира по хоккею состоится с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Международная федерации хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от соревнований на сезон 2023/24, решение о котором было принято после начала российской спецоперации на Украине. В IIHF заявили, что возвращение российской и белорусской сборных «пока не является безопасным»

Позднее 22 марта Федерации хоккея России (ФХР) заявила, что решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях ещё на один сезон не несёт конструктива и пользы мировому хоккею.