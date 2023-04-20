Москва, 20 апреля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что проблем с муниципальным управлением в новых регионах несопоставимо больше, чем в других. Об этом российский лидер заявил 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что управленческую структуру в новых регионах постепенно удается наладить.

«Работа идёт в целом с позитивным результатом», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил на совещании 20 апреля подумать о стимулах привлечения молодёжи в сферу муниципального управления. Глава государства отметил, что в работа в бизнесе всегда более прибыльная, чем работа на государственной и муниципальной службе. Он добавил, что работа в этом направлении ведётся. Так, стартовала программа сопровождения молодых служащих «Госстат».