Путин призвал подумать над стимулами для привлечения молодёжи на муниципальную службу

Москва, , 14:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулах привлечения молодёжи в сферу муниципального управления. Об этом российский лидер заявил 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Студенты института экономики, государственного управления и финансов Сибирского федерального университета изучают тему финансов государственных (муниципальных) учреждений © Илья Наймушин/РИА Новости

Глава государства отметил, что в работа в бизнесе всегда более прибыльная, чем работа на государственной и муниципальной службе.

«Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей», ― подчеркнул Путин.

Он добавил, что работа в этом направлении ведётся. Так, стартовала программа сопровождения молодых служащих «Госстат», в основе которой заложена система стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций.

Президент добавил, что для привлечения молодёжи и специалистов узкого профиля нужно подумать и над дополнительными стимулами: не менее значима качественная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих.

«Стимулы для служащих муниципального звена нужно создавать, искать», ― указал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер указал на необходимость создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена.

По его словам, также нужно провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты, понять объём выполняемых ими задач и оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий.